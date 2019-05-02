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В ботаническом саду Витебска зацвела сакура

02 мая 2019 14:11
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Новости Беларуси. В Витебске зацвела сакура. Два деревца, символы Страны восходящего солнца, прекрасно прижились в ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ботаническом саду Витебска зацвела сакура-1

Посадили их всего год назад. Специалисты опасались, что теплолюбивые растения не смогут пережить белорусскую зиму. Однако она оказалась достаточно мягкой. И теперь сакура радует буйством красок.

В ботаническом саду Витебска зацвела сакура-4

Данный сорт примечателен плакучей формой кроны, обилием нежно-розовых махровых цветков и ранним цветением. Жители города уже организовали своеобразный челендж «Успей сделать фото с сакурой».

В ботаническом саду Витебска зацвела сакура-7

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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