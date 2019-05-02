В ботаническом саду Витебска зацвела сакура

Новости Беларуси. В Витебске зацвела сакура. Два деревца, символы Страны восходящего солнца, прекрасно прижились в ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске зацвела сакура. Два деревца, символы Страны восходящего солнца, прекрасно прижились в ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посадили их всего год назад. Специалисты опасались, что теплолюбивые растения не смогут пережить белорусскую зиму. Однако она оказалась достаточно мягкой. И теперь сакура радует буйством красок.
Данный сорт примечателен плакучей формой кроны, обилием нежно-розовых махровых цветков и ранним цветением. Жители города уже организовали своеобразный челендж «Успей сделать фото с сакурой».