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В Борисовской центральной библиотеке открыли тематические секции для любителей литературы, кино и истории

04 января 2017 15:37
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Новости Беларуси. Интеллектуальный отдых. Жителям Борисова предложили интересный способ коротать зимние вечера. В центральной библиотеке открылись тематические секции,

посетители которых могут провести время за книгой, посмотреть новогодний фильм или спектакль, а также познакомиться с праздничными выставками.

Программы рассчитаны на людей разного возраста и литературного вкуса. Сказочные уголки для маленьких читателей, арт-хаус кино для гурманов и экспозиция советских елочных игрушек для любителей истории ¬– занятие по душе здесь найдет каждый, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Копыток, заместитель директора Борисовской центральной районной библиотеки имени Ивана Колодеева:

Человек, который приходит в нашу библиотеку, может с порога окунуться в праздничную атмосферу

и выбрать для себя в каждом зале библиотеки либо зимние книги, новогодние книги, либо просто отдохнуть: посмотреть фильмы интересные тематически, новогодние, либо познакомиться с какими-то выставками. Очень радуют дети в детском отделе нашей библиотеки, которые видят необычные выставки, но также и взрослые, потому что Новый год и Рождество – это волшебный праздник, семейный прваздник.

 

# общество # Библиотеки в Беларуси # Елена Копыток

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