В Беларуси 5 января социальные работники будут отмечать профессиональный праздник

Новости Беларуси. Профессия – милосердие. 5 января профессиональный праздник у социальных работников. Только в Минской области их около 3 тысяч. В большинстве женщины. Их главная задача – прийти на помощь тем, кому она особенно нужна.

В основном это пожилые люди, которые остались одни.

Между тем под защитой государства и инвалиды. В каждом районе области работают территориальные центры социального обслуживания,

которые помогают пожилым людям почувствовать вторую «молодость»,

а людям с ограниченными возможностями – открыть неограниченные таланты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.