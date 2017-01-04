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Демографическая ситуация имеет положительную динамику: за 2016 год в Минской области родились 16 тысяч младенцев

04 января 2017 15:15
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Новости Беларуси. Продолжаем выпуск. Новогодний подарок – новая жизнь. В первый день 2017 на Минщине родился 21 младенец.

А в последний день 2016 – на свет появилось 26 детей.

Всего на Минщине в 2016 году родились 16 тысяч детей. Демографическая ситуация имеет положительную динамику.

Активная модернизация медицинских учреждений и родильных отделений помогает комфорту пациенток,

а современное оборудование позволяет оказать квалифицированную помощь матерям и новорожденным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Касперович, главный акушер-гинеколог главного управления охраны здоровья Миноблисполкома:
Мы получаем новое оборудование, мы ремонтируем наше учреждение, мы предоставляем женщине не только качественное лечение, диагностику каких-то заболеваний, но также качественные условия их пребывания во время беременности, если есть на то необходимость, также во время родов и в послеродовом периоде.

# общество # Дети # Ольга Касперович

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