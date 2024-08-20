В Борисове проходят практические занятия для будущих военных инженеров

Жаркая пора в объединенном учебном центре в Борисове. Теорию отрабатывают на практике во время занятий на всех учебных трассах и директрисах. На учебных местах трудятся в том числе будущие инженеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В армейском автопарке этого рода войск широкий спектр техники. Каждый образец под определенный вид задач, поэтому при обучении водителей индивидуальный подход. Например, бульдозеры способны перемещать большие объемы грунта и создавать дороги в сложных условиях, а экскаваторы помогают в подготовке траншей и установке защитных сооружений.

Егор Радиловец, курсант учебной роты:

Я вожу на машине БАТ-2, она предназначена для возведения дорог, по которым в дальнейшем будет передвигаться военная техника. Я еще приобретаю навык управления рабочим оборудованием. Техника в эксплуатации проста, так мы изучаем ее технические характеристики, обслуживание, устройство.

Георгий Майоров, курсант учебной роты:

Я обучаюсь на технике ПТС-2 – плавающий транспортер средний. Его масса 24 тонны. Эта техника может перевозить артиллерийские системы, в том числе колесные, автомобили, личный состав до 75 человек через водные преграды. Было препятствие ров, колейный мост, горка. И мы двигались в составе колонны.