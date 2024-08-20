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Как преобразятся улицы Минска к осени? Рассказали в «Минскзеленстрое»

20 августа 2024 08:35
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Белорусские садовники, которые занимаются посадкой цветов, не только трудолюбивые, но и еще и очень щедрые. Минские озеленители подарили Нижнему Новгороду цветник в честь 803-летия города. Площадь композиции около 200 квадратных метров, в центре – Полярная звезда. На воплощение проекта в жизнь зеленым архитекторам потребовалось 4 дня. Как преобразятся улочки белорусской столицы этой осенью? О благоустройстве Минска поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой».

Юлия Самусенко, ведущая:
В сентябре мы отмечаем День города Минска. Что-то особенное будет подготовлено к празднику?

Как преобразятся улицы Минска к осени? Рассказали в «Минскзеленстрое»-2

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой»:
Мы уже высадили однолетние цветочные композиции. Сейчас, до праздника города, мы производим реконструкцию данных цветочных композиций. Нам потребуется около 35 000 однолетних растений. Из подарков у нас традиционно и ежегодно – администрации районов открывают новые зоны отдыха к празднику города. В апреле было подписано соглашение о сотрудничестве с муниципальным образованием «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода», такое же соглашение мы в начале августа подписали, но уже отдельно в части благоустройства, обмен опытом цветниками.

Подробности в видео.

# Озеленение # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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