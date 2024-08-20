Как преобразятся улицы Минска к осени? Рассказали в «Минскзеленстрое»

Белорусские садовники, которые занимаются посадкой цветов, не только трудолюбивые, но и еще и очень щедрые. Минские озеленители подарили Нижнему Новгороду цветник в честь 803-летия города. Площадь композиции около 200 квадратных метров, в центре – Полярная звезда. На воплощение проекта в жизнь зеленым архитекторам потребовалось 4 дня. Как преобразятся улочки белорусской столицы этой осенью? О благоустройстве Минска поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой».

Юлия Самусенко, ведущая:

В сентябре мы отмечаем День города Минска. Что-то особенное будет подготовлено к празднику?