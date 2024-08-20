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В Беларусь придут дожди и грозы

20 августа 2024 07:07
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Ухудшение погодных условий прогнозируют в Беларуси. На смену жаре придут дожди и грозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь придут дожди и грозы-2

Синоптики отмечают, что за последние годы климат в стране значительно изменился. Преобладают тропические воздушные массы, которые провоцируют несвойственные для наших широт опасные явления. Но не только жара может стать причиной погодных аномалий. Высокая влажность и особенности рельефа местности – множество факторов способствуют появлению ураганов. Вместе с тем ученые считают, что из-за климатических изменений количество нехарактерных для Беларуси природных катаклизмов будет увеличиваться.


 

В Беларусь придут дожди и грозы-4

Марина Лукша, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета:
Прохождение атмосферных фронтов или линий неустойчивости над хорошо прогретыми городами может способствовать дополнительному прогреву. Если атмосферный фронт проходит на фоне контраста температур, то там, где был более жаркий воздух, а за ним – холодный, происходит резкая смена воздушной массы. Это служит дополнительным фактором усиления интенсивности конвективных явлений погоды.

Белорусам напоминают о соблюдении правил безопасности в условиях неблагоприятной погоды. Аномально высокие для августа температуры продержатся еще несколько дней.

# Погода в Беларуси

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