Пакистан изучит опыт Беларуси в сфере сельского хозяйства

Задача – выработать дорожную карту развития двустороннего сотрудничества на перспективу. Продолжается визит парламентской делегации Пакистана в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее возглавляет спикер Национальной ассамблеи парламента Исламской Республики. У наших стран схожие подходы и взгляды на современное мироустройство, мы готовы продолжать практику взаимной поддержки на международной арене. В целом программа визита рассчитана до 22 августа.

Так, сегодня, 20 августа, пройдут переговоры с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой. В рабочем графике также посещение промышленных флагманов Беларуси. Гости изучат опыт нашей страны в сфере сельского хозяйства, познакомятся с культурой и историей. Уже накануне они побывали в музее Великой Отечественной войны. Минск и Исламабад переходят к конкретным мероприятиям по установлению теснейших связей.