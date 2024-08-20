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Пакистан изучит опыт Беларуси в сфере сельского хозяйства

20 августа 2024 06:50
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Задача – выработать дорожную карту развития двустороннего сотрудничества на перспективу. Продолжается визит парламентской делегации Пакистана в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


 

Пакистан изучит опыт Беларуси в сфере сельского хозяйства-2

Ее возглавляет спикер Национальной ассамблеи парламента Исламской Республики. У наших стран схожие подходы и взгляды на современное мироустройство, мы готовы продолжать практику взаимной поддержки на международной арене. В целом программа визита рассчитана до 22 августа.

Так, сегодня, 20 августа, пройдут переговоры с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой. В рабочем графике также посещение промышленных флагманов Беларуси. Гости изучат опыт нашей страны в сфере сельского хозяйства, познакомятся с культурой и историей. Уже накануне они побывали в музее Великой Отечественной войны. Минск и Исламабад переходят к конкретным мероприятиям по установлению теснейших связей.

# Беларусь-Пакистан

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