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В Борисове открылась выставка из Москвы, посвященная войне 1812 года

02 декабря 2016 15:54
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Новости Беларуси. Борисовчанам и гостям города представили уникальную выставку, посвященную временам наполеоновской битвы. Картины, гравюры, и документы на суд посетителей экспозиции предложили российские ученые и исследователи. 

Выставка рассказывает о важнейших вехах войны 1812 года, в том числе о событиях на Березине. 

Всего на выставке представлено 17 фотопланшетов, на которых расположены изображения редких документов и картин. Большинство из них посвящено военным событиям, происходившим на территории нашей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Балябин, историк-археограф Борисовской центральной районной библиотеки имени Ивана Колодеева:
Картины, документы, гравюры какие-то – они были взяты из Государственного исторического музея Москвы. Здесь можно ознакомиться с основными событиями, баталиями войны 1812 года.

Здесь представлено, конечно же, Бородинское сражение. Сражение за Смоленск, не одно: при наступлении и при отступлении, Сражение за Полоцк. Конечно же, представлена Березина. 

Именно Березина является очень важным рубежом на завершающем этапе войны 1812 года.

# общество # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Александр Балябин

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