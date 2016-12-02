В Борисове открылась выставка из Москвы, посвященная войне 1812 года

Новости Беларуси. Борисовчанам и гостям города представили уникальную выставку, посвященную временам наполеоновской битвы. Картины, гравюры, и документы на суд посетителей экспозиции предложили российские ученые и исследователи.

Выставка рассказывает о важнейших вехах войны 1812 года, в том числе о событиях на Березине.

Всего на выставке представлено 17 фотопланшетов, на которых расположены изображения редких документов и картин. Большинство из них посвящено военным событиям, происходившим на территории нашей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Балябин, историк-археограф Борисовской центральной районной библиотеки имени Ивана Колодеева:

Картины, документы, гравюры какие-то – они были взяты из Государственного исторического музея Москвы. Здесь можно ознакомиться с основными событиями, баталиями войны 1812 года.

Здесь представлено, конечно же, Бородинское сражение. Сражение за Смоленск, не одно: при наступлении и при отступлении, Сражение за Полоцк. Конечно же, представлена Березина.