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Лучшим водителем Жодино стал 31-летний Андрей Мигдасев

02 декабря 2016 15:52
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Новости Беларуси. Лучшего водителя определили в Жодино. 

Специальный конкурс в городе автомобилестроителей провели сотрудники ГАИ.

Участникам предстояло пройти 4 этапа: сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, поучаствовать в конкурсе на фигурное вождение автомобиля, правильно установить детское автокресло и пристегнуть ребенка. 
Участвовали в конкурсе 20 водителей, в том числе две женщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Победил 31-летний Андрей Мигдасев, сотрудник местного центра гигиены и эпидемиологии.

# общество # ГАИ

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