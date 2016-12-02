Лучшим водителем Жодино стал 31-летний Андрей Мигдасев

Новости Беларуси. Лучшего водителя определили в Жодино.

Специальный конкурс в городе автомобилестроителей провели сотрудники ГАИ.

Участникам предстояло пройти 4 этапа: сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, поучаствовать в конкурсе на фигурное вождение автомобиля, правильно установить детское автокресло и пристегнуть ребенка.

Участвовали в конкурсе 20 водителей, в том числе две женщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.