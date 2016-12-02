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Рыбка и удовольствие не стоит жизни: инспекторы призвали рыбаков быть осторожнее на льду

02 декабря 2016 15:52
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Новости Беларуси. Инспекторы охраны животного и растительного мира предупреждают рыбаков об опасности переменчивой погоды и напоминают правила законного отдыха. Посидеть с удочкой на первом и непрочном льду может дорого стоить. 

Интерес рыбаков подпитывает масштабное зарыбление, которое накануне холодов провели природоохранники. 

Тонны сома, карпа, толстолобика пополнили водоемы Пристоличья, Смолевичского и Пуховичского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За последние месяцы на удочку инспекторов попало около 10 недобросовестных любителей отдыха на свежем воздухе.

Александр Гладилов, старший государственный инспектор Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Есть промысловая мера, меньше которой брать рыбу нельзя. 

Для щуки это 40 сантиметров и более. Поэтому если она не достигла этого размера, то лучше отпустить ее. Потом будет интереснее поймать и получить удовольствие. Сейчас люди пойдут на лед. Просьба: будьте очень внимательными и осторожными, опасайтесь за свою жизнь.

Потому что та рыбка и то удовольствие не стоит жизни.

# общество # Рыбалка

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