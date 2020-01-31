«Мы живём с нашим брендом». В Минске назвали победителей конкурса «Бренд года-2020»

Новости Беларуси. «Оскар» для белорусских компаний. Победителей конкурса «Бренд года-2019» назвали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших определяли в четырех номинациях, в том числе – потребительской, когда свои любимые компании называют покупатели. А главную награду, гран-при «Самый успешный бренд года», забрал «Савушкин продукт». Впрочем, обо все по порядку.

Золотую медаль получает «Беларусбанк».

Потребительская номинация – самая важная для каждого участника конкурса «Бренд года», ведь победителей определяют простые белорусы. Они голосуют за компании, которые знают и выбирают ежедневно. Золото потребительской номинации в категории «Банки» второй год подряд забирает «Беларусбанк». А один из продуктов – карта «Магнит» – удостоена награды в категории «Карта рассрочки».

Инна Русакович, директор департамента розничного бизнеса «Беларусбанка»:

Нам приятно получить награду в очередной раз. Наша команда с удовольствием дарит своему клиенту свой уникальный продукт. Вот уже 97 лет мы радуем своего потребителя. Можно сказать, что мы реализовываем мечты. Кто-то мечтает жить в новой квартире – мы предоставляем эту возможность, кредит наш. Кто-то хочет сберечь деньги – мы предоставляем возможность нашим депозитом сберечь и приумножить свой капитал. И мы дарим уникальную возможность путешествий с нашей картой. Дмитрий Чобот на «Бренд года-2020»: хочется поблагодарить коллектив, который борется, карабкается и делает прекрасные продукты

Триумфатором церемонии награждения стала компания «Савушкин продукт» – лидер молочной отрасли Беларуси. Более того, производитель входит в топ-3 крупнейших молочных компаний в странах СНГ. В этот вечер, кроме заветного Гран-при потребительской номинации, наградами были отмечены сыры, сливочное масло, творог и глазированные сырки от «Савушкиного продукта».