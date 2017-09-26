Более 320 тыс. призов будет разыграно с 23 сентября по 6 октября в игре «Удача в придачу»

Покупатели «Евроопт» всегда остаются в плюсе! С игрой «Удача в придачу» раз в 2 недели обязательно срывают огромный куш, становятся автовладельцами и даже меняют прописку, выигрывая столичные квартиры в престижном районе! И уже месяц им каждый день везет в новой игре «Удача в придачу2».

А ведь это так просто и удобно: сделав всего одну покупку, победителем можно стать дважды! За каждые 10 потраченных рублей, при наличии в покупке «товара удачи», покупателю начисляется не только игровой код, но и выдаётся специальная скретч-карта. Стерев на ней защитное поле можно выиграть не только приятные мелочи и сертификаты на покупки, но и крупные денежные призы на сумму 100, 500 или даже 1000 рублей и забрать их не отходя от кассы!

И уже в первые часы 43-его тура игры «Удача в придачу-2» сертификаты на кругленькие суммы в 100 рублей получили более 20 человек, трем покупателям достались 500 рублей, и двум – по 100- рублей. Светлана Клещенок из Борисова долго не могла поверить в происходящее, когда на стертом поле скреч-карты увидела 3значную цифру – 500 рублей.

На протяжении двух недель с 23 сентября по 6 октября будет разыграно более 320 тысяч разнообразных призов. Но не забывайте, что выигрыш может принести не только скретч-карта, но и игровой код, полученный за одни и те же 10 рублей в чеке! Все игровые коды, начисленные в этот период, примут участие 7 октября в 43-м розыгрыше игры «Удача в придачу!» – четырех стильных внедорожников Renault Kaptur и, конечно же, квартиры в престижном районе Минска, около «Минск-Арены», рядом с проспектом Победителей и водохранилищем «Дрозды»! Призы существенно «потяжелели», а участвовать в игре от «Евроопт» все так же легко и просто! Достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by на странице «Удача в придачу!» – и вы готовы к встрече с фортуной! Совершайте покупки в магазинах «Евроопт», включая любой «товар удачи», рассчитывайтесь с использованием дисконтной карты «Е-плюс» и получайте за каждые 10 рублей в чеке не только игровой код, но и скретч-карту, прямо на кассе! Больше покупок – больше игровых кодов и скретч-карт, и больше шансов стать победителем!

Встретиться с фортуной теперь стало еще проще! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам – и выигрывайте призы от «Евроопт» каждый день!