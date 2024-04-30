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Каир принимает белорусско-египетский бизнес-форум

30 апреля 2024 06:22
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Минск и Каир продолжают сотрудничество по всем важным направлениям. Белорусско-египетский бизнес-форум откроется сегодня, 30 апреля. Он продолжает официальный двухдневный визит правительственной делегации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каир принимает белорусско-египетский бизнес-форум-1

Мероприятие организовано Федерацией египетских торговых палат и Белорусской торгово-промышленной палатой. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие главы правительств двух стран. В Каир Роман Головченко прибыл накануне. В рабочей программе серия встреч с руководством арабской республики, посещение сервисного центра МАЗ, подписание контракта на реализацию нашей техники. В центре внимания – перспективные направления дальнейшего взаимодействия с акцентом на торгово-экономические связи и развитие промышленной кооперации. Она позволит Беларуси выйти на рынки соседних африканских стран.

# Беларусь-Египет # общество # Роман Головченко

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