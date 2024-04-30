Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая

Всесторонняя поддержка тем, кто в ней нуждается. Бюджет прожиточного минимума увеличится с 1 мая. Новый размер будет действовать до конца июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с нынешним, показатель вырастет без малого на 3 % и составит почти 419 рублей. Автоматически повышаются различные надбавки, а также отдельные социальные выплаты.

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Речь идет об отдельных государственных пособиях семьям, воспитывающим детей, о доплатах и повышениях, включая возрастные доплаты пенсионерам, об увеличении пособий по уходу за инвалидами первой группы и престарелыми гражданами, а также социальных пенсий, которые получают или которые выплачиваются инвалидам или деткам с инвалидностью.