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Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая

30 апреля 2024 06:30
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Всесторонняя поддержка тем, кто в ней нуждается. Бюджет прожиточного минимума увеличится с 1 мая. Новый размер будет действовать до конца июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая-1

По сравнению с нынешним, показатель вырастет без малого на 3 % и составит почти 419 рублей. Автоматически повышаются различные надбавки, а также отдельные социальные выплаты.

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая-4

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Речь идет об отдельных государственных пособиях семьям, воспитывающим детей, о доплатах и повышениях, включая возрастные доплаты пенсионерам, об увеличении пособий по уходу за инвалидами первой группы и престарелыми гражданами, а также социальных пенсий, которые получают или которые выплачиваются инвалидам или деткам с инвалидностью.

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая-7

Бюджет прожиточного минимума ежеквартально устанавливает Министерство труда и социальной защиты. Этот показатель используется при реализации мер поддержки населения.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество

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