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В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии

30 апреля 2024 06:46
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Возместить ущерб все равно придется. Столичные энергетики продолжают борьбу с недобросовестными потребителями электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии-1

С начала 2024 года специалисты филиала «Минских кабельных сетей» провели около 50 профилактических рейдов. По фактам выявленных нарушений составлено 88 актов. Нечестные потребители получили штрафы и внушительные счета. Сумма, которую в итоге приходится платить нарушителям, многократно превышает полученную «выгоду».

В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии-4

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Электроэнергия – такая же платная услуга, как подача воды или теплоносителя, приобретается людьми, как продукты питания или одежда. Несанкционированное потребление электроэнергии негативно влияет на качество электроснабжения других потребителей, вызывает перепады напряжения в сети, создавая пожароопасные ситуации.

В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии-7

Кроме того, попытки потребления электроэнергии в обход счетчика чреваты угрозой поражения током. Причем в опасности не только нарушитель, но и окружающие. «Минскэнерго» напоминает: если вам стало известно о безучетном потреблении электричества, сообщите об этом по короткому номеру 144. Обезопасьте себя и своих близких.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Виталий Ковалев

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