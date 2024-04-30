В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии

Возместить ущерб все равно придется. Столичные энергетики продолжают борьбу с недобросовестными потребителями электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2024 года специалисты филиала «Минских кабельных сетей» провели около 50 профилактических рейдов. По фактам выявленных нарушений составлено 88 актов. Нечестные потребители получили штрафы и внушительные счета. Сумма, которую в итоге приходится платить нарушителям, многократно превышает полученную «выгоду».

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

Электроэнергия – такая же платная услуга, как подача воды или теплоносителя, приобретается людьми, как продукты питания или одежда. Несанкционированное потребление электроэнергии негативно влияет на качество электроснабжения других потребителей, вызывает перепады напряжения в сети, создавая пожароопасные ситуации.