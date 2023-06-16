Организации «Белтопгаза» добыли первый миллион тонн торфа за 2023-й

Новости Беларуси. Первый миллион тонн. Столько торфа на календарную середину года добыли организации «Белтопгаза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне работают с опережением: плюс 35 % к уровню 2022-го.

Импортозамещающая продукция становится экспортоориентированной: из-за подорожания российского газа европейцы стали искать альтернативные источники энергии. И один из них белорусский торф.

Высокие темпы добычи обусловлены благоприятными для заготовки погодными условиями, заблаговременной масштабной работой торфопредприятий по подготовке полей и спецтехники к сезону.

Задача у «Белтопгаза» в 2023 году для потребностей белорусской экономики и поставок за рубеж не менее 2 миллионов 300 тысяч тонн продукции. Беларусь занимает четвертое место в мире по объемам добычи торфа, и первое в производстве торфяных брикетов.