Прямой эфир

Организации «Белтопгаза» добыли первый миллион тонн торфа за 2023-й

16 июня 2023 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый миллион тонн. Столько торфа на календарную середину года добыли организации «Белтопгаза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне работают с опережением: плюс 35 % к уровню 2022-го.

Организации «Белтопгаза» добыли первый миллион тонн торфа за 2023-й-1

Импортозамещающая продукция становится экспортоориентированной: из-за подорожания российского газа европейцы стали искать альтернативные источники энергии. И один из них белорусский торф.

Организации «Белтопгаза» добыли первый миллион тонн торфа за 2023-й-4

Высокие темпы добычи обусловлены благоприятными для заготовки погодными условиями, заблаговременной масштабной работой торфопредприятий по подготовке полей и спецтехники к сезону.

Задача у «Белтопгаза» в 2023 году для потребностей белорусской экономики и поставок за рубеж не менее 2 миллионов 300 тысяч тонн продукции. Беларусь занимает четвертое место в мире по объемам добычи торфа, и первое в производстве торфяных брикетов.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: мы всегда рассматривали Таиланд в качестве перспективного партнёра
16 июня 2023 06:54

Лукашенко: мы всегда рассматривали Таиланд в качестве перспективного партнёра

«Алгоритм поведения». О чём должны помнить родственники алкоголика, который решил завязать?
15 июня 2023 20:02

«Алгоритм поведения». О чём должны помнить родственники алкоголика, который решил завязать?

Более 250 квалификаций на выбор. Как учащиеся ПТУ могут получить гарантированное трудоустройство?
15 июня 2023 19:40

Более 250 квалификаций на выбор. Как учащиеся ПТУ могут получить гарантированное трудоустройство?