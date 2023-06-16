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Лукашенко: мы всегда рассматривали Таиланд в качестве перспективного партнёра

16 июня 2023 06:54
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Новости Беларуси. Дипломатические представители 9 государств приступают к ответственной миссии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июня послы передали верительные грамоты Александру Лукашенко. Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония.

Лукашенко: мы всегда рассматривали Таиланд в качестве перспективного партнёра-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь как самостоятельный и ответственный участник международного сообщества вносит существенный вклад в систему международной и региональной безопасности (подробности). Мы всегда рассматривали Королевство Таиланд в качестве одного из перспективных партнеров в Юго-Восточной Азии. И хорошо понимаем, что нынешний уровень торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. Видим значительные возможности для расширения двустороннего сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, чему могли бы способствовать активизация белорусско-таиландских контактов, обмен визитами на различных уровнях.

Лукашенко: мы всегда рассматривали Таиланд в качестве перспективного партнёра-4

Для расширения сотрудничества по всем направлениям сегодня есть большие возможности, – подчеркнул Александр Лукашенко. Особое внимание Африканскому региону. Наша страна готова укреплять партнерские отношения со всеми государствами континента. Ведь, как не раз говорил Президент, за Африкой будущее.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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