Лукашенко: мы всегда рассматривали Таиланд в качестве перспективного партнёра

Новости Беларуси. Дипломатические представители 9 государств приступают к ответственной миссии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июня послы передали верительные грамоты Александру Лукашенко. Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь как самостоятельный и ответственный участник международного сообщества вносит существенный вклад в систему международной и региональной безопасности (подробности). Мы всегда рассматривали Королевство Таиланд в качестве одного из перспективных партнеров в Юго-Восточной Азии. И хорошо понимаем, что нынешний уровень торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. Видим значительные возможности для расширения двустороннего сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, чему могли бы способствовать активизация белорусско-таиландских контактов, обмен визитами на различных уровнях.