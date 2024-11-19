Казаков – оппонентам: никто с вами сюсюкаться не собирается – иногда врагов стреляют в упор

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим заседание Президиума Всебелорусского народного собрания, а также поговорим о новой ядерной доктрине России. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Вы знаете, Александр Григорьевич Вольфович очень дипломатичный и по-политически в свойственной манере любому руководителю государства, одного из пантеонов руководства государства, говорил фразу о том, что это оппоненты, я бы назвал их террористами. И заметь, когда мы говорим о том, что монополия на насилие существует у государства, монополия на насилие – вот именно так должно звучать, чтобы люди понимали. Когда вы пытаетесь изменить власть в государстве, вы являетесь террористами. И любой цивилизованный мир, как вы его называете, действует приблизительно так же. Например, американцы стреляли в январе 2020 года в своих людей, которые брали Капитолий, в лицо. Просто в упор. Потому что они считали, что они защищают государство. Они защищали свой закон и выполняли тот приказ, который существовал. Когда желтые жилеты ходили по Парижу, приблизительно такое же количество резиновых пуль выбивало глаза этим парижанам либо же марсельцам. Мало же кто из журналистов западных СМИ пишет о том, сколько людей осталось инвалидами после применения резиновых пуль в Париже. Мало кто об этом пишет. Когда мы смотрим на то, что происходит у наших соседей, например, поляков, литовцев и латышей, ведь там же полиция совершенно не гнушается мирных людей бить, таскать за волосы. Почему вы считаете, что белорусы должны каким-то образом, когда кто-то пытается поджечь им дом, заниматься каким-то, я не знаю, ну, интеллигентным самоедством!