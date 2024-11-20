В Брестской области заготовили 35 тысяч песчано-соляной смеси к зимнему периоду

Казаков – оппонентам: никто с вами сюсюкаться не собирается – иногда врагов стреляют в упор

«Когда наши оперативники работают с нашими так называемыми оппонентами, врагами, то они же действуют как с нормальной ОПГ: с внедрением туда своих людей, с разоблачением, с проведением всех оперативных мероприятий для того, чтобы уничтожить эту ОПГ».