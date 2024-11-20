В Брестской области заготовили 35 тысяч песчано-соляной смеси к зимнему периоду

Коммунальные службы готовы к зимнему периоду. Так, в Брестской области для обработки улиц и безопасности движения уже заготовили 35 тысяч песчано-соляной смеси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коммунальные службы готовы к зимнему периоду. Так, в Брестской области для обработки улиц и безопасности движения уже заготовили 35 тысяч песчано-соляной смеси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В строю и техника – более 550 единиц. Это снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы и тракторы для вывоза снега. Специалисты диспетчерской службы следят за прогнозом погоды в режиме онлайн. В случае сильного снегопада в Бресте на расчистку улиц и дорог выйдут 300 работников службы, подключатся и предприятия города.