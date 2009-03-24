Бесплатная флюорография в центре Минска

Около кинотеатра «Победа» установлен передвижной флюорографический кабинет с аппаратом «Пульмо-экспресс».

Волонтёры Белорусского общества Красного Креста раздают информационные материалы о туберкулёзе и вручают прохожим символ акции – значок «Белая ромашка». Этот цветок был выбран эмблемой борьбы с туберкулёзом в 1911 году. Акция «Белая ромашка» проходит 24 марта в 11-ти городах Беларуси. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом и организована в рамках совместного проекта Минздрава и Программы развития ООН.

- Сегодня мы забыли о том, что туберкулёз – это, прежде всего, инфекционное заболевание. Оно передаётся воздушно-капельным путём. Им может заболеть каждый, - рассказала телеканалу СТВ руководитель проекта ПРООН «Поддержка государственной программы «Туберкулёз» в Республике Беларусь Лариса САВИЩЕВА. - И сегодня мы хотим заявить, что туберкулёз излечим. Главное – это ранняя профилактика.

- Белорусское общество Красного креста взяло на себя инициативу провести месячник по сбору средств для больных туберкулёзом, - сообщил СТВ главный специалист Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков. - Так, с 1-го по 31 марта каждый может сдать свою одежду или средства гигиены в пункты сбора, которые находятся при районных и областных организациях Красного креста.