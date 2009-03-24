Патриарх Кирилл приедет в Минск

По словам Митрополита Филарета, это может произойти уже в сентябре.

- Мы ждем приезд Патриарха. По-видимому, он будет в сентябре месяце, - рассказал телеканалу СТВ Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси ФИЛАРЕТ. - Патриарх Кирилл – человек динамичный и, думаю, отношения наши будут еще более динамичными.



По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Беларусь – «очень важная часть исторической Руси». Его предшественник, Святейший Алексий второй, трепетно относился к белорусской земле и белорусскому народу, о чем неоднократно подчеркивал приезжая в нашу страну с пасторскими визитами.



КСТАТИ



Сотрудничество Православной церкви и СМИ обсуждают в Минске представители Белорусского Экзархата, госорганов, Мининформации, журналисты и писатели. Участники встречи рассматривают актуальные проблемы и определяют перспективы взаимодействия.