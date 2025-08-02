Куда отправляется поваленный ураганами белорусский лес – рассказываем

В Могилевской области продолжается разработка буреломов после разгула стихии. Этим летом в регионе пострадало более 2,5 тысячи гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 70 % – деревья хвойных пород. А такую древесину ценят за качество. И чтобы сырье не сгнило, поваленный лес стараются разобрать в кратчайшие сроки. Как из буреломов извлекают прибыль и какое решение главы государства поможет получать из этой древесины товар с высокой ценностью?

Бесконечные эшелоны у ворот «Ивацевичдрева». Это не обычные поставки. На этой промышленной площадке решается назначение каждого дерева, сломленного ураганом. Ничего не пропадет даром.

Сергей Корнейчик, начальник производства деревообрабатывающего предприятия:

Сырье подвозится на раскатной стол, после чего загружается ленточный конвейер – и древесина направляется в рубительную машину. Измельчает древесину на щепу.

Горячий пресс, точный контроль – алхимия деревообработки. Стружка сплавляется в ровные плиты. Свежий импульс – линия ламинирования. Это уже не просто плита – это конкурентоспособный продукт, теснящий импорт. Поваленные ураганом деревья не потеряли в качестве древесины и становятся товаром с высокой добавленной стоимостью.

Игорь Лугин, начальник цеха деревообрабатывающего предприятия:

Производится контроль за всеми участками и отделениями, которые входят в цех. Это процесс стружки, последующий процесс сортировки стружки, осмоления, подготовки и самого прессования.

Буреломы поступают на ивацевичский завод из разных районов страны. Значительная часть сырья – из Могилевской области. Именно этот регион пострадал от непогоды больше всего. Чтобы древесина не простаивала, на предприятии начали работать дополнительные линии.

Владимир Макаров, заместитель генерального директора по снабжению и логистике деревообрабатывающего предприятия:

Мы тесно взаимодействуем с Министерством лесного хозяйства, с брестскими областными лесохозяйственными объединениями по приему и поставке древесины, именно низкосортной древесины из данных участков лесного фонда. В среднем за сутки на сегодня мы принимаем от полутора до двух тысяч кубических метров древесины, этот объем растет. И мы готовы к его приемке.

Если деловая древесина уверенно держит спрос, то дровяной на внутреннем рынке явно тесно. Один из ее потребителей – центральная система отопления. Перевод котельных с газа на местное топливо не просто тренд, а стратегический курс Беларуси. За последнее десятилетие более 70 % теплоисточников ЖКХ совершили этот переход. Экономический результат – замещение около трех миллиардов «голубого топлива» в год. Солидная доля от общего потребления в 17. Одна только Могилевская область ежегодно «съедает» почти полмиллиона кубов древесного топлива. И аппетит растет: уже в 2026 году три новых котельных на щепе встанут в строй, заменив шесть газовых.

К старту отопительного сезона топливные склады обязаны быть загружены минимум на 70 %. Понимая масштаб проблемы в лесхозах, службы ЖКХ стараются забрать свои объемы досрочно. Например, в Могилевском районе из 44 дровяных котельных паспорта готовности уже получили 32.