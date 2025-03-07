«Порождают ложь родители». Эксперт объяснил, почему дети начинают врать

Все, что происходит с нами в жизни, берет начало в нашем детстве, когда формируются привычки, установки и модели поведения, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Ложь не исключение. Еще не умея толком говорить, дети уже обманывают – пусть и невинно, с точки зрения взрослых. Закрыл лицо ручками, спрятался – значит, уже обманул родителей: они ведь как бы ищут своего малыша и не могут найти. Да, это игра – но ведь с хитринкой! И мозг получает сигнал: весело, смешно, приносит удовольствие. В следующий раз ребенок усовершенствует свой пока еще трогательный обман и даст толчок очередному этапу развития.

Юрий Беспалов, специалист по переговорам и разрешению конфликтов, тренер НЛП: То, что ребенок врет – это хороший признак, это критерий развития мозга, ребенок уж в состоянии прогнозировать последствия своих действий.

Однако нужно понимать, почему возникает детская ложь. В отличие от взрослых, дети редко врут из корыстных целей. Они могут лгать, чтобы проверить реакцию взрослых или выяснить, что произойдет. Или чтобы защитить чувства других: например, могут сказать, что им нравится подарок, просто чтобы не обидеть дарителя. Но чаще всего ребенок может солгать, чтобы избежать наказания или разочарования со стороны родителей.

Юрий Беспалов:

Яркое эмоциональное негативно окрашенное воздействие родителя на ребенка, где он испытывает боль, фрустрацию, поэтому чтобы избегать боли, начинает привирать или врать: это не я, это кто-то другой. Чтобы избежать этого негативного контакта и последствий общения с родителями, где нет доверия, взаимодействия. Хорошо, что ребенок развивается, но порождают ложь родители своей неадекватной реакцией, неадекватным поведением.