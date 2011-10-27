В Белорусском медуниверситете обещают, что через два года он полностью покроет потребность страны в медицинских специалистах

Ведущий медицинский вуз Беларуси отмечает 90-лет со дня основания. С юбилеем коллектив вуза поздравил Александр Лукашенко.

Сегодня образование в университете получают более семи тысяч молодых людей. Более тысячи из них – иностранные студенты. Учебное заведение год от года наращивает экспорт образовательных услуг.

О здоровье отец и сын могут разговаривать часами. Если кто-то из домашних приболел, в семье Федорук врача на дом не вызывают. И родители, и дети, и бабушка с дедушкой – все медики. Алексей Михайлович со своими коллегами провел первую операцию по трансплантации печени в Беларуси. Для хирурга с 30-летним стажем медицина – образ жизни и призвание.

Алексей Федорук, доктор медицинских наук:

Я не знаю больше такой профессии, которая бы приносила такое моральное удовлетворение. В ней учишься всю жизнь.

Младший сын Алексея также пошел по следам Гиппократа. Пока он – студент Белорусского медуниверситета. Но после практики станет дипломированным детским хирургом.

Дмитрий Федорук, студент 6-го курса Белорусского государственного медицинского университета:

Когда обучение идет в клиниках, когда ты общаешься с пациентами, профессорами, набираешься опыта, очень интересно.

Сегодня на клинических кафедрах медуниверситета работает тысяча сотрудников с ученой степенью и с квалификационной врачебной категорией. Они не только преподают, но также ставят диагноз и консультируют больных в поликлиниках Минска и столичной области. Здесь готовят и научные кадры высшей квалификации.

Кроме подготовки кадров в медуниверситете активно занимаются и наукой. От кардиологии до трансплантологии. Именно в этом учебном заведении молодые ученые разработали методику по использованию органических клеток в травматологии, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Врачи-преподаватели за последние пять лет провели более миллиона консультаций и высокотехнологичных операций. Они обучают студентов по всем специальностям практического здравоохранения. Если говорить о проблеме медицинских кадров, то здесь ее обещают решить уже в ближайшие два года.

Анатолий Сикорский, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

В течение трех последних лет был большой прием на первый курс. И как только мы выпустим основную массу наших подготовленных студентов, проблема кадров в здравоохранении решится.

Решена проблема и с общежитием – построили новое. В ближайшее время возведут еще один учебно-лабораторный корпус. Также в Минздраве рассматривают вопрос о сокращении срока обучения на некоторых специальностях до пяти лет.

И нынешний министр здравоохранения еще 30 лет назад сам был студентом этого вуза. И 27 октября он спешит на празднование юбилея альма-матер в Национальный театр оперы и балета. Прямо на пороге он рассказал, какие меры предпринимаются в государстве по социальной поддержке молодых врачей.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

До 30% увеличен целевой набор, что позволит закрепить на местах и предотвратить отток молодых специалистов. Руководством страны приняты все меры по социальной поддержке врачей и повышению им зарплаты.

Сегодня в Белорусском медуниверситете осваивают врачебное искусство почти семь тысяч студентов. В Минск обучаться медицине приезжают из Европы, Ближнего Востока, США. Дивиденды от этого очевидны. В нынешнем году экспорт образовательных услуг только здесь составил три миллиона долларов, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.