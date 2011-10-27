В Брестской области задержана партия контрабандной зимней одежды: два десятка баулов с шубами, куртками и дубленками на сумму более чем 2 млрд рублей

Схема, по которой действовали контрабандисты, удивила даже опытных оперативников. Обычно подобный товар везут с юга на север. В это раз действовали наоборот. Владельцем пушнины оказался гражданин Российской Федерации, который проживает в Украине.

Вся продукция арестована, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ. После проведения необходимых проверок дальнейшую судьбу конфиската, как и судьбу самого горе-кутюрье определит суд.

Дмитрий Семенюк, начальник оперативного отдела Управления Департамента Финансовых Расследований Комитета Государственного контроля по Брестской области:

Был задержан автомобиль, в котором везли из России зимние вещи (куртки, полушубки, меховые изделия). Как таковых документов, подтверждающих легальность приобретения, у водителя и предполагаемого владельца товара не было. Была составлена накладная, которая не соответствовала установленному образцу. Количество товара в накладной не соответствовала действительности. В этой связи товар был изъят.