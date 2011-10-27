Готовы ли дорожно-коммунальные службы Беларуси к предстоящей зиме?

Сейчас водители активно готовят свой транспорт к непростым зимним условиям. А в это время также активно к зиме готовятся коммунальные службы. Между тем, мониторинг Госавтоинспекции выявил города, где зима для коммунальщиков станет настоящим сюрпризом.

Старший инспектор ГАИ Андрей Иванов каждую зиму ждет с опасением. Первый снег влияет на дорожно-транспортную обстановку. Количество аварий в большинстве случаев зависит от оперативности коммунальных служб.

Осенний мониторинг показал, что не все городские дорожные службы готовы встретить зиму во всеоружии.

Андрей Иванов, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

Дорожники должны были заготовить 70% песчано-соляной смеси и 60% соли. Это в соответствии с действующими нормами. В настоящее время заготовлено около 35% смеси, а соли – 43%.

Соль не закупили в малых городах. Коммунальные службы обещали исправить ситуацию на следующей неделе. С этой целью выписано 100 вагонов натрия хлористого из Солигорска.

А вот жителям Минска беспокоиться не о чем. На складе целая гора соли.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Песко-соляной смеси запланировано заготовить 64,5 тысячи кубических метров и 14,3 тысячи тонн соли. В настоящее время заготовлено порядка 52 тысяч кубических метров песко-соляной смеси и 3 200 тонн соли.

Парк снегоуборочной техники уже готов к сюрпризам погоды. Заканчивается переоборудование комбинированных машин. Пока автолюбители меняют летнюю резину на зимнюю, в спецтехнике насосы заменяют ковшами и щетками. Все поломки устранены еще с лета.

Снегоуборочная техника готова встретить зиму во всеоружии. В бой пойдет даже такая тяжелая артиллерия. Эта спецмашина может за один час погрузить 1 200 тонн снега, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

А вот таких автомобилей в парке 28, и каждый – на вес золота. Вся ценность – в солераспределителе, который позволяет экономить на каждом грамме соли и снижает экологическую нагрузку на окружающую среду.

Михаил Барановский, начальник отдела ремонта машин и механизмов ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Водитель задает кнопками уровень посыпки от 5 до 40 грамм, и компьютер обеспечивает дозировку.

Как не готовься, а зима каждый год приходит как снег на голову. Сотрудники ГАИ предложили провести учения перед зимним сезоном для коммунальщиков, однако предложение было отклонено. Дорожные службы уверяют, что техника со стихией справится.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В штатном режиме, когда мы работаем, порядка 750 единиц техники в сутки. При обильных снегопадах задействуется до 900-930 единиц техники.

Преподнести сюрприз погода может в любой момент. Дождь в ночное время моментально превращает дорогу в каток. А будут ли на них кататься или ездить зависит во многом от предусмотрительности дорожных служб.