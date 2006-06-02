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В белорусской столице прекращена продажа минеральной воды "Боржоми-лайт"

02 июня 2006 11:35
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Об этом сообщили в городском центре гигиены и эпидемиологии. Его специалисты обследовали 40 предприятий торговли, взяли на проверку 49 проб минеральной воды "Боржоми". Все они отвечают нормам по критерию безопасности. Однако в минеральной воде "Боржоми-лайт" выявлен не тот химический состав, который заявлен на этикетке. Речь идет о содержании ионов натрия, гидрокарбонатов, общей минерализации воды. Этот состав также безопасен для здоровья, но поскольку выявлено несоответствие, продажа "Боржоми-лайт" в столице прекращена.
# общество

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