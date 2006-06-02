В белорусской столице прекращена продажа минеральной воды "Боржоми-лайт"

Об этом сообщили в городском центре гигиены и эпидемиологии. Его специалисты обследовали 40 предприятий торговли, взяли на проверку 49 проб минеральной воды "Боржоми". Все они отвечают нормам по критерию безопасности. Однако в минеральной воде "Боржоми-лайт" выявлен не тот химический состав, который заявлен на этикетке. Речь идет о содержании ионов натрия, гидрокарбонатов, общей минерализации воды. Этот состав также безопасен для здоровья, но поскольку выявлено несоответствие, продажа "Боржоми-лайт" в столице прекращена.