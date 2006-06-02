Минскому центру занятости населения - 15 лет

Уровень безработицы в Минске - самый низкий показатель по стране. Во многом - это заслуга специалистов столичного центра занятости.

За 15 лет в службу занятости Минска обратилось около 370 тысяч человек. Более половины из них с помощью специалистов нашли новую работу.

До начала 90-х таких понятий как безработица и занятость населения не существовало. Переход к рыночной экономике вызвал немалые изменения на рынке труда. Тысячи людей лишились работы. Сейчас ситуация намного стабильнее. Вакансий на предприятиях и в организациях города почти в два раза больше, чем число зарегистрированных безработных.

Официальный уровень безработицы в Минске довольно низкий - 0,8%. Впрочем, и с таким положением дел специалисты мириться не хотят.