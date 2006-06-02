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С 31 декабря 2007 года планируется отменить разрешительные штампы в паспортах граждан Беларуси

02 июня 2006 11:33
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Об этом сообщил заместитель начальника департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Анатолий Ланин.В связи с этим МВД рекомендует гражданам республики не оформлять разрешительные штампы в паспортах более чем на 2 года. Глава МВД Беларуси Владимир Наумов заявил, что в течение двух-трех лет в Беларуси будут введены биометрические паспорта. Срок действия такого документа, согласно международной практике, - пять лет.
# общество

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