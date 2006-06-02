Столичные пляжи. Экзамен сдан

Инспекционная комиссия в составе экологов, спасателей, санитарных врачей, работников торговли, милиционеров отправилась проверять готовность зон отдыха в Минске к предстоящему летнему сезону. До 1 июня на всех пляжах столицы должен был быть наведен порядок.

Ещё год назад на водохранилище <Птичь> не было ни раздевалок, ни мебели, ни торговых павильонов. В этом сезоне пляжу присвоена первая степень готовности к приему отдыхающих. Питьевая вода, пирожки, фрукты - отныне всё это можно купить прямо на пляже. Здесь же оборудована специальная зона для отдыха у костра.

Впервые в этом году на Цнянском водохранилище не меняли оборудование. Его лишь подкрасили. Специалисты уверены, что минчане стали более бережно относится к пляжному благоустройству. Тем более, что за отдыхающими в лесной зоне ведет контроль милицейский патруль.



Чем выше <звездность> зоны отдыха, тем вероятнее, что за парковку личного транспорта придется раскошелиться. В целом по городу каждый пляж оборудован стояночными местами. Правда, не везде охраняемыми.

Раздевалки, скамейки, туалеты, игровые площадки, торговые павильоны, спасательные станции, прокат лодок и катамаранов: - этого перечня достаточно, чтобы зона отдыха считалась готовой к приему отдыхающих. А вот если на ней разместить ещё душевые кабины, фонтанчики для питья, прокат шезлонгов и декоративный ландшафт - тогда можно соревноваться с лучшими пляжами заграничных курортов.