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Столичные пляжи. Экзамен сдан

02 июня 2006 08:53
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Инспекционная комиссия в составе экологов, спасателей, санитарных врачей, работников торговли, милиционеров отправилась проверять готовность зон отдыха в Минске к предстоящему летнему сезону. До 1 июня на всех пляжах столицы должен был быть наведен порядок.

Ещё год назад на водохранилище <Птичь> не было ни раздевалок, ни мебели, ни торговых павильонов. В этом сезоне пляжу присвоена первая степень готовности к приему отдыхающих. Питьевая вода, пирожки, фрукты - отныне всё это можно купить прямо на пляже. Здесь же  оборудована специальная зона для отдыха у костра. 

Впервые в этом году на Цнянском водохранилище  не меняли оборудование. Его лишь подкрасили. Специалисты уверены, что минчане стали более бережно относится к пляжному благоустройству. Тем более, что  за отдыхающими в лесной зоне ведет контроль милицейский патруль.

Чем выше <звездность> зоны отдыха, тем вероятнее, что за парковку личного транспорта придется раскошелиться. В целом по городу каждый пляж  оборудован стояночными местами. Правда,  не везде охраняемыми. 

Раздевалки, скамейки, туалеты, игровые площадки, торговые павильоны, спасательные станции, прокат лодок и катамаранов: - этого перечня достаточно, чтобы зона отдыха считалась готовой к приему отдыхающих. А вот если на ней разместить ещё душевые кабины, фонтанчики для питья, прокат шезлонгов  и декоративный ландшафт - тогда можно соревноваться с лучшими пляжами заграничных курортов.

# общество

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