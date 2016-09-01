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В белорусской армии проводятся соревнования на лучший артиллерийский дивизион

01 сентября 2016 05:40
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Новости Беларуси. «Боги войны» определяют лучший огневой дивизион Вооруженных Сил Беларуси. На полигоне «Репище» под Осиповичами проходят соревнования артиллеристов. На первом этапе свое мастерство показывали батареи Северо-Западного оперативного командования и войск центрального подчинения. Стрельбу по целям, удаленным на многие километры, они вели из тяжелых гаубиц. В составе боевых расчетов – резервисты. Этот вид службы позволяет освоить воинскую специальность без долгого отрыва от работы или учебы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Русецкий, начальник отдела управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Вышли первые дивизионы. На данный момент они подтверждают звание лучших дивизионов в своих командованиях. Они показывают очень хороший результат. А какой дивизион станет лучшим, покажет уже сам ход соревнований.

# Армия Беларуси # общество # Сергей Русецкий

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