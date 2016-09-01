В белорусской армии проводятся соревнования на лучший артиллерийский дивизион

Новости Беларуси. «Боги войны» определяют лучший огневой дивизион Вооруженных Сил Беларуси. На полигоне «Репище» под Осиповичами проходят соревнования артиллеристов. На первом этапе свое мастерство показывали батареи Северо-Западного оперативного командования и войск центрального подчинения. Стрельбу по целям, удаленным на многие километры, они вели из тяжелых гаубиц. В составе боевых расчетов – резервисты. Этот вид службы позволяет освоить воинскую специальность без долгого отрыва от работы или учебы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Русецкий, начальник отдела управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Вышли первые дивизионы. На данный момент они подтверждают звание лучших дивизионов в своих командованиях. Они показывают очень хороший результат. А какой дивизион станет лучшим, покажет уже сам ход соревнований.