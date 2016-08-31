Фигурное вождение мусоровозов: в Минске прошёл профессиональный конкурс

Новости Беларуси. Виртуозное владение громоздкой машиной. 31 августа своё профессиональное мастерство демонстрировали водители мусоровозов.

За рулём участникам пришлось искусно выполнять сложные задания. И доказывать, что они способны точно подгонять автомобиль к заданной цели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

По завершению конкурса победители получили награды, а также памятные призы для всех участников.

Александр Кащей:

Каждый год какие-то новые конкурсы, новые элементы добавляют. Сложно конечно, но стараемся.

Леонид Студеничник, заместитель директора по идеологической работе УП «Спецкоммунавтотранс»:

Водители мусоровоза – это редкая профессия, которой нигде не учат. Надо работать во дворах нашего города, которые переполнены автомобилями – легковыми, грузовыми. Дети. И не всегда приспособлены контейнерные площадки для того, чтобы свободно подъехать и произвести выгрузку.