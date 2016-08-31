Куда пойти на День города в Минске: в Заводском районе планируется уникальное фаер-шоу

Новости Беларуси. День знаний на открытом воздухе. В Заводском районе 1 сентября приглашают гостей в парк 900-летия Минска: учреждения дополнительного образования презентуют свои возможности.

А 3 сентября, в День города, средоточием жителей Заводского района станет площадка возле «Чижовка-Арены». Музыкальная, спортивная, игровая программа здесь обеспечена на целый день, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Под занавес праздника, в 22 часа, можно будет насладиться уникальным фаер-шоу, аналогов которому в Беларуси ещё не было.

Людмила Ляхнович, начальник управления образования, спорта и туризма администрации Заводского района:

Каждый час будут дискотечные программы: хиты 80-х, хиты 90-х и так далее. В конце вечера состоится световое фаер-шоу. Такого в республике ещё не было: такое фаер-шоу будет показано впервые.