Хренин: в Беларуси созданы все условия, чтобы военнослужащие активно влились в боевую подготовку

Военно-политическая обстановка в мире остается напряженной. Спокойнее не становится и у наших границ. В этих условиях важно непрерывное повышение обороноспособности страны. В белорусской армии начался новый учебный год. Он определен как Год воинского мастерства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси созданы все условия, чтобы военнослужащие активно влились в боевую подготовку. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин. Хоть учебный год и начат в непростых внешних военно-политических условиях, внутренняя ситуация в стране стабильна и управляема. И этот уровень надо поддерживать, особенно в преддверии важнейших государственных событий.

Выборы Президента Беларуси, празднование 80-летия Великой Победы и проведение парада войск Минского гарнизона. С первых дней личный состав приступает к интенсивным боевым занятиям. Работа с современными образцами вооружения и оперативная подготовка – все мероприятия будут иметь практическую направленность. Также состоится совместное с армией России стратегическое учение «Запад-2025».

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Самое главное, что наши люди полностью поддерживают выбранный нашим Президентом курс строительства нашей страны, и это для нас является основным и дополнительным стимулом для того, чтобы заниматься боевой подготовкой. И понимание, что у нас есть что защищать и, к сожалению, есть от кого защищать.

Торжественный митинг, приуроченный к началу нового учебного года, прошел в Лядищах, где после масштабного обновления открылся военный городок. Усовершенствование инфраструктуры белорусской армии – приоритет деятельности Минобороны. В настоящий момент идет строительство, ремонт, модернизация на более чем 400 профильных объектах.