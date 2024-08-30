Выращиваем больше, чем вырубаем! Как выглядит современная белорусская фабрика леса?

Юлия Мычка, корреспондент:
За последние три года лесовосстановление и лесоразведение проведены на площади в 130 тыс. га. То есть белорусы выращивают больше деревьев, чем вырубают.
Юлия Мычка, корреспондент:
За последние три года лесовосстановление и лесоразведение проведены на площади в 130 тыс. га. То есть белорусы выращивают больше деревьев, чем вырубают.
Юлия Гарусова, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Могилевского лесхоза:
Это наши малыши, перед вами сеянцы сосны обыкновенной. Им всего два месяца. В данной теплице погоду и все необходимые условия для них создаем мы сами. Мы решаем, когда у них будет дождь, когда у них будет солнце. Мы даем им все необходимое для того, чтобы они окрепли, ведь их ждет большое будущее.
Так выглядит современная белорусская фабрика леса. В новых питомниках выращивают миллионы саженцев, а ведь когда-то посадочный материал буквально поштучно отсчитывали для каждого лесхоза. Его катастрофически не хватало. При поддержке государства в лесных хозяйствах появились современные теплицы и поля доращивания сеянцев.
Юлия Гарусова:
Для примера – около 20 лет назад цифра по выращиванию сеянцев составляла около 1 миллиона штук. На данный момент эта цифра составляет 12 миллионов.
Теперь у каждого «современного» сеянца есть свой домик. Использование технологии с закрытой корневой системой – тренд последних лет не только в Беларуси, но и во всем мире. Воспроизведение лесов таким способом уже доказало свою эффективность. Приживаемость растений составляет 99 %.
Юлия Гарусова:
Это питательный субстрат. В нем собрано все самое лучшее, все необходимые микро- и макроэлементы, чтобы в последующем этот сеянец легко перенес свой путь в лесу.
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