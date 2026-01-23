В Белгосфилармонии вручили две рождественские премии Христианского образовательного центра

Ежегодные рождественские премии вручены на Рождественском вечере Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции награждают двух номинантов: представителей духовенства и мирян по итогам их деятельности в 2025 году. Критерии отбора – то, какой вклад человек сделал в развитие богословской науки, культуры, истории, гуманитарного и богословского образования, популяризацию традиционных христианских ценностей в обществе. Для всех участников праздника прошел концерт.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Эта череда праздников создает особую атмосферу, и наши благочестивые предки старались эти дни и вечера проводить особым образом, чтобы была возможность для духовных размышлений, для того, чтобы провести время в кругу семьи, исполнить песнопение, посвященное праздникам. Это очень объединяет людей и вдохновляет на весь наступивший год. Премии вручаются ежегодно уже 27 лет. За это время ими отмечены свыше полусотни человек.

Тамара Куницкая, директор детской музыкальной школы искусств №10 им. Е. Глебова Минска:

Я хочу думать, что мы получили премию за свои усилия и за свой труд. В душе породили такие эмоции положительные. Я очень благодарна за то, что у нас такое приподнятое настроение.