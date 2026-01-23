Кубраков поручил в ближайшее время проверить работу подразделений МОБ в Минской области

Как отметил глава ведомства, нагрузка на милицию региона остается самой высокой по стране. Несмотря на это, жители чувствуют себя в безопасности.

Повысить эффективность деятельности и усилить контроль за обеспечением правопорядка. На заседании коллегии УВД Миноблисполкома министр внутренних дел Иван Кубраков поручил в ближайшее время проверить работу подразделений милиции общественной безопасности в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

На сегодняшний день потенциал сотрудников Минской области очень высок. И ни одно подразделение, это я прямо и честно могу сказать, как министр внутренних дел и как человек, который анализирует ситуацию во всех УВД: сегодня нагрузка на УВД Минской области самая высокая по всем направлениям. И вы с этой нагрузкой справляетесь. Полностью присоединяюсь к словам, которые сказал заместитель губернатора: сегодня в Минской области граждане, гости Минской области чувствуют себя совершенно в безопасности. Уважаемые коллеги, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Ситуация непростая. Мы видим, что происходит вокруг. Поэтому профессиональная подготовка, идеология, дисциплина – этому надо уделять особое внимание.

Что касается роста числа ДТП с участием нетрезвых водителей, ГАИ поручено ужесточить контроль и активнее информировать граждан: сообщая о пьяных за рулем, они предотвращают беду. В числе приоритетов также трудоустройство не занятых в экономике, ведь именно социальное неблагополучие влияет на уровень преступности. Криминальному блоку поставлена задача не воспринимать высокие показатели раскрываемости преступлений как повод для самоуспокоения.

Кроме этого, важным направлением остается профориентация молодежи: мотивированных выпускников школ будут направлять в гражданские вузы в интересах МВД. Завершилось заседание церемонией награждения сотрудников, отличившихся в службе.