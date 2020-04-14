Пожар в Чернобыльской зоне тушат свыше 400 человек и десятки единиц техники

Новости Украины. Долгожданный дождь пришел на помощь украинским пожарным, которые уже больше недели борются с возгораниями в Чернобыльской зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?

В тушении задействовано свыше 400 человек и десятки единиц техники. Пламя приблизилось к хранилищам радиоактивных отходов закрытой атомной станции. По словам специалистов, ситуация остается под контролем. Задержаны два предполагаемых виновника возгораний. Первый поджигал сухую траву ради забавы, второй сжигал мусор и не смог удержать огонь. Возбуждено уголовное дело.