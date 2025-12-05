В Беларуси завершается приём документов на заочное обучение в сельскохозяйственные вузы

Получить востребованные профессии. Сегодня, 5 декабря, завершается прием документов на заочное обучение в сельскохозяйственные вузы. Вступительные испытания пройдут с 6 по 15 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты, поступающие на специальности в области сельского хозяйства, ветеринарии, рыбного хозяйства и охраны труда, сдают два профильных испытания – по своему выбору в форме централизованного экзамена, ЦТ или внутренних вступительных испытаний в вузе. Для поступления на другие специальности требуется сдача трех испытаний, включая белорусский или русский язык и два профильных предмета.

Приемная кампания в аграрных вузах традиционно вызывает интерес у абитуриентов, стремящихся получить востребованные профессии, связанные с продовольственной безопасностью, развитием сельских территорий и экологией. Заочное обучение позволяет совмещать учебу с работой, что особенно актуально для специалистов, уже занятых в АПК.