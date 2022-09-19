В Беларуси засеяно 36% площадей, отведённых под озимые

Новости Беларуси. Белорусские аграрии продолжают укреплять продовольственную безопасность. Идет работа на урожай 2023 года: засеяно 36 % площадей, отведенных под озимые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего – в Минской и Могилевской областях.

Параллельно ведется обмолот кукурузы. Ее зерно должно значительно повысить амбарные запасы. Сейчас они составляют более 8 миллионов 140 тысяч тонн – и это только в общественном секторе. Наполняются хранилища овощами. Их убрано около 40 %. Неплохую урожайность показывают картофель и сахарная свекла.