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В Беларуси засеяно 36% площадей, отведённых под озимые

19 сентября 2022 07:42
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии продолжают укреплять продовольственную безопасность. Идет работа на урожай 2023 года: засеяно 36 % площадей, отведенных под озимые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего – в Минской и Могилевской областях.

В Беларуси засеяно 36% площадей, отведённых под озимые-1

Параллельно ведется обмолот кукурузы. Ее зерно должно значительно повысить амбарные запасы. Сейчас они составляют более 8 миллионов 140 тысяч тонн – и это только в общественном секторе. Наполняются хранилища овощами. Их убрано около 40 %. Неплохую урожайность показывают картофель и сахарная свекла.

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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