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Из-за сильных дождей в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

19 сентября 2022 07:35
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Новости Беларуси. Из-за сильных дождей во многих районах страны на сегодня, 19 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности. Больше всего непогоде будет подвержен северо-восток Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильных дождей в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Прогнозируется сильный порывистый ветер. Температурный максимум – 9-15 градусов выше нуля. По предварительному прогнозу, вся нынешняя неделя будет ненастной. Самым прохладным днем обещает быть пятница.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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