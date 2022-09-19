Из-за сильных дождей в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Из-за сильных дождей во многих районах страны на сегодня, 19 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности. Больше всего непогоде будет подвержен северо-восток Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.