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Первый зампредседателя Мингорисполкома объяснила, как санкции дали толчок к развитию наших предприятий

03 февраля 2025 19:23
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Сделано в Беларуси. Эту фразу с гордостью говорят жители нашей страны, подразумевая высокое качество продукции. Это бренд, который узнают и выбирают и у нас, и за рубежом. Это повод для гордости за страну. Александр Лукашенко вручил первые в истории суверенной Беларуси государственные знаки качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой высокой оценки. В чем рецепт успеха? 

С гостями ток-шоу «Большой город» поговорим о продукции со знаком «качества».

Первый зампредседателя Мингорисполкома объяснила, как санкции дали толчок к развитию наших предприятий-2

Юлия Алексееюк, ведущая ток-шоу:
Наши оппоненты пытались ослабить экономику, пытались ввести санкции. Но что пытались? Ввели санкции в надежде, что это как-то повлияет на нас и создаст какие-то сложности. Как видим, это для наших предприятий стало только импульсом для дополнительного роста. Но все-таки на качестве продукции это как-то отразилось? И появились ли какие-то дополнительные сложности у производителей?

Первый зампредседателя Мингорисполкома объяснила, как санкции дали толчок к развитию наших предприятий-4

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Недооценивать вопросы в части санкций, конечно же, не стоит. Да, нужно сказать о том, что были вопросы, они есть в том числе, но вместе с тем данная позиция сделала нас сильнее. Вы правильно сказали, что наши производители стали более внимательно относиться к импортозамещению. Эта программа у нас всегда работала, но сейчас мы более внимательно смотрим, если нужно комплектующие закупать за границу, чтобы это были комплектующие с наших, скажем так, дружественных стран, но и вместе с тем очень много бизнеса, который подтянулся, вот такого небольшого, который стал создавать по импортозамещению продукцию, необходимую для наших серьезных крупных конвейеров. У нас есть компетенция, у нас есть технологии. Мы знаем, из чего состоит наш продукт, и мы понимаем, чем мы можем его заместить очень быстро, оперативно. И у нас ни один конвейер в Республике Беларусь не стоял из-за санкционного давления.

Подробнее в видео.

# Год благоустройства # Надежда Лазаревич

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