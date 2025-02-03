Первый зампредседателя Мингорисполкома объяснила, как санкции дали толчок к развитию наших предприятий

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Недооценивать вопросы в части санкций, конечно же, не стоит. Да, нужно сказать о том, что были вопросы, они есть в том числе, но вместе с тем данная позиция сделала нас сильнее. Вы правильно сказали, что наши производители стали более внимательно относиться к импортозамещению. Эта программа у нас всегда работала, но сейчас мы более внимательно смотрим, если нужно комплектующие закупать за границу, чтобы это были комплектующие с наших, скажем так, дружественных стран, но и вместе с тем очень много бизнеса, который подтянулся, вот такого небольшого, который стал создавать по импортозамещению продукцию, необходимую для наших серьезных крупных конвейеров. У нас есть компетенция, у нас есть технологии. Мы знаем, из чего состоит наш продукт, и мы понимаем, чем мы можем его заместить очень быстро, оперативно. И у нас ни один конвейер в Республике Беларусь не стоял из-за санкционного давления.

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