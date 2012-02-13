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В Беларуси записаться в студенческий отряд теперь можно не выходя из дома

13 февраля 2012 05:05
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Желающие поработать летом могут подать заявку и через Интернет. Для этого достаточно зайти на портал «Молодежь Беларуси» и заполнить там специальную анкету.

В этом году БРСМ планирует трудоустроить не менее 70 тысяч человек. Направления различные: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Есть также отряды сервисные, экологические и волонтерские.

Молодые люди смогут поработать и за рубежом: на полуострове Ямал в Западной Сибири, в городе Тында Амурской области, в Краснодарском крае России  и Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование # Белоруссия

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