В Беларуси записаться в студенческий отряд теперь можно не выходя из дома

Желающие поработать летом могут подать заявку и через Интернет. Для этого достаточно зайти на портал «Молодежь Беларуси» и заполнить там специальную анкету.

В этом году БРСМ планирует трудоустроить не менее 70 тысяч человек. Направления различные: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Есть также отряды сервисные, экологические и волонтерские.

Молодые люди смогут поработать и за рубежом: на полуострове Ямал в Западной Сибири, в городе Тында Амурской области, в Краснодарском крае России и Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.