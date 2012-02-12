Эксперимент СТВ: придут ли белорусы на помощь друг другу при экстремальных морозах

Прогнозы насчет морозов оправдались. И снова в Беларуси – глобальная проверка на прочность. В экстремальную ситуацию может попасть и человек, и техника.

Но, во-первых, давайте посмотрим, насколько мы сами готовы прийти на помощь друг к другу? В этом нам поможет Ксения. Задача – изобразить пострадавшую автомобилистку, а мы оценим, насколько быстро появится помощь.

Остаться один на один с поломанной машиной – ситуация не из приятных. Особенно, если у тебя нет навыков механика.

Тем временем мороз усиливается, и теперь вся надежда на спасителя, который должен остановиться и помочь. А, может, и нет...

О том, чем завершился эксперимент – чуть позже. И пока Ксения ждет, что кто-то притормозит, дорожники планируют официально ограничить скоростной режим на трассах в такой мороз. Схему уже опробовали на столичных автомобилистах.

Несколько дней двигаться по «кольцевой» можно было не быстрее 50 километров в час. Дело в том, что при температуре ниже 15 градусов соль уже не работает. В результате – под колесами – лед, а в сводках ГАИ – аварии, в том числе со смертельным исходом. Несмотря на оговорку экстремальных условий, и в них главную роль играет человеческий фактор.

Евгений Рокало, заместитель начальника управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор»:

Действующая редакция регулирует такие отношение, и водители должны соблюдать скоростные режимы, учитывая погодные, дорожные, метеорологические условия и другие факторы.

Больше, чем в авариях, зимой люди гибнут только от пожаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем ЧП случаются почти всегда по неосторожности. А иногда – по глупости. Таких историй в архивах спасателей становится больше с каждой морозной неделей. То костер в доме разведут, то канистру с топливом в печи отогреют.

Валерий Войтехович, начальник Центра пропаганды и обучения при Минском областном управлении МЧС:

Что произошло: хозяин дома просто-напросто по совету автолюбителей решил разогреть в паровой бане солярку. Не выключив газовую плиту, он открыл эту емкость, произошел выброс, все загорелось, сам получил ожоги, и, что самое страшное, в результате этого случая наступила смерть дочки хозяина.

Еще об одном случае: мать оставила своего ребенка в машине, сама отлучилась на несколько минут, и замерзли дверки в машине. Их невозможно было открыть. Приезжали наши ребята, оказывали содействие.

Чтобы избежать трагедии, существует элементарная техника безопасности. Но практика показала, что некоторые люди ее саму избегают.

В этом доме штраф можно выписать буквально «за всё». Обе печки – в аварийном состоянии, при том, что здесь живут несколько мужчин. За углом – батарея. Та, из-за которой так часто бывает огонь. Спасатели тут были две недели назад. Спасать никого, к счастью, не пришлось, но «предупреждение рублем» оформили.

В жилой комнате есть пожарный извещатель, который почему-то не работает. Хозяина только и остается понять, но простить?

Но если давать оценку более глобально, системных проблем холода в Беларуси не создали. Намного серьезнее все выглядит на западном морозном фронте. Например, Германию рекордный минус по Цельсию заставил запустить остановленные атомные станции. Это при том, что в прошлом году ФРГ отказалась от АЭС. Однако реформа не прошла проверку холодом.

Во Франции удвоились цены на электричество, это связано с резким увеличением потребления энергии. Каждый день пополняется и печальная статистика погибших.

В целом, жертвами холодов по всей Европе стали более полутысячи человек. Наибольшее число смертей в Украине, Польше и Венгрии. От переохлаждения, в первую очередь, погибают лица без определенного места жительства, а также пожилые люди и водители грузовиков, которые замерзают в кабинах своих авто во время ночевки.

И тут мы вспомнили про Ксению...

Нашей героине все-таки пришлось померзнуть. Но зато за час, проведенный на обочине кольцевой, мы выяснили, что мир не без добрых людей. Правда, из такого потока машин их оказалось всего пятеро.

И еще один эксперимент: мы решили проверить, как прохожие будут реагировать на лежащего в сугробе человека. Чтобы не подвергать чью-либо жизнь опасности, используем куклу. За поведением минчан мы будем наблюдать из машины – на улице все-таки минус 20.

Но об этом немного позже. Что значит простоять 20 минут на улице в 20-градусный мороз, сейчас лучше всех может объяснить Виталий. Он сделал это в тапочках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Шишов:

Позвонил друг и попросил выйти и встретить его у подъезда. Я вышел, а потом он позвонил и сказал, что задерживается. Я его ждал минут 20 в тапочках и шортах.

И на месяц попал в больницу. «Горячий» поступок обернулся обморожением обеих ступней. Пальцев на ногах до сих пор не чувствует. Так что под одеялом молодой человек прописался надолго. Впрочем, таких как он, сейчас в ожоговом отделении больницы скорой помощи десятки. И как обычно, немалая часть этих пациентов тогда, на морозе, находилась «под градусом». Хотя чего нельзя делать сейчас на улице, так это употреблять алкоголь. Выпить «для согреву», для тех кто не знает, – просто миф – уверяют медики.

Владимир Максимчук, заведующий сектором наркологии РНПЦ психического здоровья:

Это коварное свойство алкоголя. Алкоголь дает такое ложное чувство тепла. На самом деле кожа очень быстро перегревается и отдает тепло на улицу. А внутри организма идет понижение температуры.

Проще говоря, человек замерзает намного быстрее. Вязкость крови растет, как и теплоотдача. Поэтому люди не замечают, что начинают «остывать». Хотя все доказано на молекулярном уровне. Пьяную кровь мы попытались рассмотреть под микроскопом. Но специалисту даже техники не надо, чтобы отличить.

Вообще, опасность вредных привычек на морозе надо умножать на два. Даже курение может спровоцировать холодовую травму. Никотин сужает сосуды, и если человек одет не по погоде, вероятность переохлаждения сразу возрастает. Поэтому и медики сейчас работают по новым законам: вызов скорой помощи к лежащему на улице человеку в такие морозы приравнен к экстренному. Это значит, что скорая должна оказаться на месте в течение 15 минут. Если ее, конечно, есть кому вызывать. Это мы и узнали с помощью нашего манекена.

Как показал наш эксперимент, протянуть свою замерзшую руку помощи готов почти каждый белорус. Хотя, конечно, не обходится и без тех, кто просто проходит мимо. Возможно, полагая, что лежащий в сугробе стал жертвой не только градусника, но и градуса. Хотя быть разборчивым в такой ситуации – совсем не вариант. Особенно в эти морозные недели.