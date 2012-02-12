Льготный кредит на строительство жилья в Беларуси: условия получения и где «построиться» проще всего

Андрей в хозяйстве на краю Минской области уже два года как «свой» человек. По должности – электрик, а по сути – технический директор большого нового комплекса. Его построили совсем недавно. И в сотне километров от столицы появились принципиально новые условия труда. Он взял, да и переехал прямо из минской квартиры.

Андрей Киселев, энергетик ОАО «Будславское»:

Два холодильника, в которые мы надаиваем молоко. Сейчас вот тот, например, вышел из строя. Надо разобраться.

Приехал минчанин, понятно, не на пустое место. Его дело – разбираться в электрических цепях, а взамен на желание жить и работать здесь, на периферии, отстроил полноценный дом. Капитального ремонта пока не делал, еще надо немного подождать пока строение, как говорят, «пройдет усадку». Но жить уже хорошо и тепло – некоторые архитектурные нюансы хозяин даже сам спроектировал.

Так как-то все и совпало: льготные условия, в смысле – кредит, и возможность уйти от бессмысленной городской суеты.

Андрей Киселев, энергетик ОАО «Будславское»:

С годами появлялись мысли, что не мое это. Хотя, вроде же, все есть, «упакован».

Ну а здесь начали строить комплекс новый, и вот эти дома строить начали по программе президентской, чтобы привлекать, чтобы не разъезжались. Приехал, посмотрел на этот комплекс, поговорил с председателем, он сказал, чтобы приезжал, люди нужны, а дом как специалисту выделят.

По большому счету, Андрей с тем же успехом мог сюда переехать и сегодня, и завтра. Получить «льготное» жилье в хозяйстве все так же просто. А вот городским претендентам на статус новосела теперь еще раз надо все взвесить и просчитать.

В середине прошлого месяца вступил в силу указ № 13. Если описать его тезисно, рассчитывать больше придется на себя. Так почему такое решение было принято? Смысл в том, что каждый четвертый белорус сейчас нуждается в улучшении жилищных условий. И примерно до середины прошлого года можно было пользоваться беспрецедентными льготами – кредитами под 1-5% годовых при инфляции за 100%. Нагрузка на экономику отрасли получилась уж слишком серьезной.

При всем этом в стране построили за год 5,5 миллионов квадратных метров жилья. И каждые четыре из пяти квартир этого фонда возвели с господдержкой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Очевидно, что ситуация будет меняться, но насколько радикально – судить пока рано. Нормативно-правовые акты по новому указу могут дорабатываться еще около двух месяцев. А значит, банки будут готовы заключать договора ориентировочно в конце марта – в начале апреля.

Желание построить квартиру останется у людей несмотря ни на что. И это, по мнению экспертов, должно усилить конкуренцию между застройщиками. Уже сейчас можно наткнуться на рекламу о серьезных скидках на квадратные метры в новых домах. Конечно, тотальной распродажи мы вряд ли дождемся, но структура рынка уже начала перестраиваться в пользу тех, кто рассчитывает прежде всего на собственный карман.

Александр Горваль, начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Как спрос будет складываться на коммерческое жилье, многое будет зависеть от того уровня цен, которые будут на рынке коммерческого жилья. Насколько он будет сопоставим со стоимостью жилья, которое возводится в рамках государственных программ.

Господдержка строительства в этом году составит примерно 6,5 триллионов рублей. И распределят их уже более адресно – пояснили в банке. В новых списках получателей льготного кредита – все те же молодые семьи, только теперь воспитывающие двух детей. Без вопросов окажут помощь многодетным и тем, кто строится там, где численность населения не превышает 20 тысяч человек.

Что важно – изменился подход к формированию процентных ставок по льготным кредитам. Если раньше была предусмотрена фиксированная процентная ставка на дату заключения договора, то сегодня идет привязка к ставке рефинансирования.

Виктор Агеев, директор департамента кредитования населения ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Для граждан, которые постоянно проживают и работают в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч граждан – это 10% от ставки рефинансирования, для иных категорий – 20%. Для многодетных семей ставка зафиксирована под 1%. Для тех, кто воспитывает двух несовершеннолетних, – 50% от ставки рефинансирования.

Изменились и сроки пользования кредитом: многодетные его получают на 40 лет, все остальные – на 20. В указе прописали и финансовый резерв для тех, кто заключил договора по старым нормам, но по новым уже не находится в категории льготников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Агеев, директор департамента кредитования населения ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Указом предусмотрено, что граждане, которые ранее заключили договора и которые не подпадают под категорию граждан, предусмотренных в пункте 1.1 указа № 13, будут докредитовываться в рамках ранее открытых кредитных линий.

Анатолий Головач, новосел:

Здесь – детская, сыну. Еще немножко недоделали, только начали. Стол компьютерный, полки, в будущем году сын пойдет уже в первый класс.

Анатолий как раз из тех, кто успел вписаться: на днях – в квартиру, чуть раньше – в ряды последних из «льготников». 5-процентный кредит с женой когда-то получали как молодая семья с одним ребенком. Да и сам дом в Молодечно построили меньше чем за год.

Вообще, 80% жилья в Беларуси строится за пределами столичной кольцевой. О перенаселении Минска начали говорить уже давно. И решают проблему за счет городов-спутников. Тоже, кстати, отдельно прописанная возможность получить льготу.

Александр Горваль, начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Этот механизм заложен для того, чтобы заинтересовать людей в переезде в другие населенные пункты, потому что там предусмотрена финансовая поддержка в виде льготного кредитования. Государство, развивая систему городов-спутников, более равномерного расселения по территории, и заложило вот такие принципы, которые бы интересовали людей.

А интерес есть. Не у всех, конечно, – все от человека зависит. Ведь можно, как Андрей, уйти и за орбиту городов-спутников. Не на недельку, а всерьез и надолго, не авантюрно, а для того, чтобы жить в удовольствие.

Андрей Киселев, энергетик ОАО «Будславское»:

Время покажет прав я был или не прав. Я же доказывать никому ничего не собираюсь. И себе тоже. Но просто время покажет.

Я думаю, что через лет 10-15 вот эти 100 километров, даже до 150 – это уже будет не расстояние.