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В Беларуси задержали сектантов – подробности рассказали в МВД

21 марта 2025 10:54
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В Беларуси задержали 15 лидеров и активистов псевдорелигиозного движения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под предлогом самосовершенствования и развития они проводили платные «семинары-тренинги» и, используя различные методы психологического давления, убеждали людей отречься от своего вероисповедания.

В Беларуси задержали сектантов – подробности рассказали в МВД-2

Философско-просветительская деятельность адептов оказалась лишь эзотерической мишурой и стала поводом для возбуждения уголовного дела.

В Беларуси задержали сектантов – подробности рассказали в МВД-4

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
Злоумышленники вели активную деятельность по привлечению новых адептов в созданное ими псевдорелигиозное движение. А эмоционально слабым людям обещали помощь, при этом обязывая их на постоянной основе передавать «благодетелям» значительные суммы денег. Помимо манипуляции взрослыми, лидеры секты проводили так называемые занятия для несовершеннолетних.

В Беларуси задержали сектантов – подробности рассказали в МВД-6

При осмотре мест проживания и помещений головного офиса организации в Минске изъяты свыше 100 тысяч рублей, полученных от жертв, а также культовая и экстремистская литература.

В Беларуси задержали сектантов – подробности рассказали в МВД-8

Сергей Старовойтов, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:
Известно, что адепты, скрывая истинное направление своего движения, пытались зарегистрировать общественное объединение «Метагалактика», якобы осуществляющее философско-просветительскую деятельность, однако после изучения поданных документов им было отказано. Несмотря на это, они продолжили свои незаконные практики, собирая благотворительные взносы. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность белорусских ячеек пресечена сотрудниками ГУБОПиК МВД Республики Беларусь и управлением Следственного комитета по городу Минску. В разных регионах Республики задержаны 15 человек.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконную организацию религиозной организации и участие в ее деятельности. Параллельно продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все координаторы секты и потерпевшие от злоумышленников.

# МВД Республики Беларусь

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