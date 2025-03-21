В Беларуси задержали сектантов – подробности рассказали в МВД

В Беларуси задержали 15 лидеров и активистов псевдорелигиозного движения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под предлогом самосовершенствования и развития они проводили платные «семинары-тренинги» и, используя различные методы психологического давления, убеждали людей отречься от своего вероисповедания.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси: Злоумышленники вели активную деятельность по привлечению новых адептов в созданное ими псевдорелигиозное движение. А эмоционально слабым людям обещали помощь, при этом обязывая их на постоянной основе передавать «благодетелям» значительные суммы денег. Помимо манипуляции взрослыми, лидеры секты проводили так называемые занятия для несовершеннолетних.

При осмотре мест проживания и помещений головного офиса организации в Минске изъяты свыше 100 тысяч рублей, полученных от жертв, а также культовая и экстремистская литература.

Сергей Старовойтов, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:

Известно, что адепты, скрывая истинное направление своего движения, пытались зарегистрировать общественное объединение «Метагалактика», якобы осуществляющее философско-просветительскую деятельность, однако после изучения поданных документов им было отказано. Несмотря на это, они продолжили свои незаконные практики, собирая благотворительные взносы. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность белорусских ячеек пресечена сотрудниками ГУБОПиК МВД Республики Беларусь и управлением Следственного комитета по городу Минску. В разных регионах Республики задержаны 15 человек.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконную организацию религиозной организации и участие в ее деятельности. Параллельно продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все координаторы секты и потерпевшие от злоумышленников.