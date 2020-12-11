В Смолевичском районе прошла встреча многодетных семей с Ириной Костевич. Какие вопросы интересовали родителей?
Новости Беларуси. Льготные квадратные метры и комфортные условия для тех, кто особенно в них нуждается. 11 декабря в Смолевичском районе многодетные семьи получили возможность задать важные для себя вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча с министром труда и соцзащиты Ириной Костевич.
У кого трое, а у кого и того больше детей. И всех их беспокоят одни и те же насущные вопросы. Продолжительность декретного отпуска, выплаты пособий и новые льготы. Но главное, все же, в этом перечне – возможность потратить семейный капитал на заветную мечту и в ближайшем будущем отпраздновать новоселье в собственном доме.
Оксана Чечеткина, многодетная мать:
У меня четверо деток – сыну 15 лет, дочери 11 лет и двойняшки – по 4 годика. Воспользовались материнским капиталом для погашения кредита на квартиру, бесплатное питание в школе, в детском садике 50 % оплачиваем. Буду задавать вопрос по поводу телефонного оповещения, чтобы ту или иную услугу социальную можно было бы по телефону заказать. По поводу доставки продуктов питания или какой-то помощи, услуги нянечки, чтобы она подошла, помогла что-нибудь.
Сколько составляет ежемесячное пособие после рождения ребёнка в Беларуси? Отвечает Ирина Костевич
Семейный капитал – это одна из тех мер, которая доказала свою эффективность. За все время работы госпрограммы открыто более 91 тысячи семейных счетов. А за досрочным распоряжением деньгами обратились 25,5 тысяч семей. И в предстоящем году поддержку намерены расширить.