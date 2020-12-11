В Смолевичском районе прошла встреча многодетных семей с Ириной Костевич. Какие вопросы интересовали родителей?

Новости Беларуси. Льготные квадратные метры и комфортные условия для тех, кто особенно в них нуждается. 11 декабря в Смолевичском районе многодетные семьи получили возможность задать важные для себя вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча с министром труда и соцзащиты Ириной Костевич.

У кого трое, а у кого и того больше детей. И всех их беспокоят одни и те же насущные вопросы. Продолжительность декретного отпуска, выплаты пособий и новые льготы. Но главное, все же, в этом перечне – возможность потратить семейный капитал на заветную мечту и в ближайшем будущем отпраздновать новоселье в собственном доме.