Сколько составляет ежемесячное пособие после рождения ребёнка в Беларуси? Отвечает Ирина Костевич

Новости Беларуси. Льготные квадратные метры и комфортные условия для тех, кто особенно в них нуждается. 11 декабря в Смолевичском районе многодетные семьи получили возможность задать важные для себя вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча с министром труда и соцзащиты Ириной Костевич.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Мама сегодня, которая в первый раз родила, первенца, ежемесячное пособие 428 рублей, второй и последующий ребенок – ежемесячное пособие суммарно (потому что платятся два пособия – на родившегося ребенка и на старших детей) 616 рублей. Сегодня, если сравнить, это в принципе сопоставимо с зарплатой воспитателя в детском садике. Уход как государственная услуга со стороны воспитателя – здесь государство выплачивает пособие, чтобы мама осуществляла уход за ребенком.