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Сколько составляет ежемесячное пособие после рождения ребёнка в Беларуси? Отвечает Ирина Костевич

11 декабря 2020 18:31
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Новости Беларуси. Льготные квадратные метры и комфортные условия для тех, кто особенно в них нуждается. 11 декабря в Смолевичском районе многодетные семьи получили возможность задать важные для себя вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча с министром труда и соцзащиты Ириной Костевич.

Сколько составляет ежемесячное пособие после рождения ребёнка в Беларуси? Отвечает Ирина Костевич-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Мама сегодня, которая в первый раз родила, первенца, ежемесячное пособие 428 рублей, второй и последующий ребенок – ежемесячное пособие суммарно (потому что платятся два пособия – на родившегося ребенка и на старших детей) 616 рублей. Сегодня, если сравнить, это в принципе сопоставимо с зарплатой воспитателя в детском садике. Уход как государственная услуга со стороны воспитателя – здесь государство выплачивает пособие, чтобы мама осуществляла уход за ребенком.

Сколько составляет ежемесячное пособие после рождения ребёнка в Беларуси? Отвечает Ирина Костевич-4

Семейный капитал – это одна из тех мер, которая доказала свою эффективность. За все время работы госпрограммы открыто более 91 тысячи семейных счетов. А за досрочным распоряжением деньгами обратились 25,5 тысяч семей. И в предстоящем году поддержку намерены расширить.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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