Системы видеонаблюдения установят во всех лесах Беларуси до 1 марта 2024 года

Во всех лесах Беларуси установят системы видеонаблюдения. Сделать это должны до 1 марта 2024 года. Об этом заявил министр лесного хозяйства перед началом 22-го заседания Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству, состоявшемся 29 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем приняли участие главы лесных ведомств из стран СНГ: Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В нашей стране в 2023 году с лесными пожарами проблем не было. А все благодаря автоматической системе обнаружения очагов, первой на просторах стран СНГ. Кроме того, на заседании обсудили вопросы, касающиеся мер по борьбе с нелегальным оборотом древесины.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

По итогам октября у нас опять исторический максимум экспорта пиломатериалов, порядка 90 тысяч. Такого ни разу не было в наших архивных данных. Поэтому нашли альтернативные рынки сбыта. Жизнь не стоит на месте, поэтому пусть переживают те, кто отказался от белорусской лесо- и пилопродукции.

Вячеслав Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии России:

Конечно, взаимодействие на приграничных территориях очень важно. Чтобы и лесники, российские, белорусские, казахские, понимали, что происходит недалеко от них, взаимодействовали, помогали друг другу при борьбе с такими опасностями.